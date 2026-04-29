Около 30 осужденных работают на складах маркетплейсов в Петербурге

Перед трудоустройством они проходят собеседование и обучение. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге около 30 осужденных с мягким режимом отбывания наказания помогают принимать товары и обрабатывать возвраты на складах маркетплейсов. Об этом сообщил ТАСС.

- Проект по социальной адаптации запустили в 2023 году. На работу принимают только тех, кому суд назначил мягкий режим за преступления, совершенные впервые. Такие осужденные не находятся под конвоем и могут выезжать за пределы исправительных учреждений, - пишет издание.

Перед трудоустройством они проходят собеседование и обучение. Работают по установленному графику и несут ответственность за свои складские операции наравне с обычными сотрудниками. При этом осужденные не могут работать в курьерской службе или пунктах выдачи заказов.

С начала 2026 года девять человек уже получили повышение, а еще 11 продолжили работать на складах после освобождения. В компании отмечают, что они проявляют себя как заинтересованные и ответственные сотрудники. Всего программа сейчас работает в шести регионах России, в ней участвуют более 260 осужденных.