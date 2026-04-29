Свертки с наркотиками нашли у водителя «Форда» под Петербургом

На трассе в Приозерском районе во время профилактического рейда «Нетрезвый водитель» сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на «Форд Фокус». Рядовая проверка документов обернулась уголовным делом о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотиков. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- В салоне иномарки, за рулем которой сидел 44-летний мужчина, обнаружили подозрительные свертки, - рассказали в ведомстве.

Полицейские отправили находку на экспертизу. Ее результаты подтвердили их предположения, поскольку специалисты выявили запрещенные вещества массой почти 3 грамма.

В качестве меры пресечения фигуранту избрали подписку о невыезде. Если ему предъявят обвинение, то ему может грозить, например, от трех до десяти лет лишения свободы.