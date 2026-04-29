Высшее руководство Саудовской Аравии пригласили на ПМЭФ-2026

Международное деловое мероприятие стартует 3 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 году пригласили высшее руководство Саудовской Аравии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заместителя главы МИД России Георгия Борисенко.

- Естественно, приглашено руководство Саудовской Аравии, но мы понимаем, что не всегда высший руководитель имеет возможность выехать из страны, поэтому мы будем рады принять ту делегацию Саудовской Аравии, которая прибудет на мероприятие, которая будет уполномочена высшим руководством, - привело издание слова Борисенко.

Кто возглавит делегацию Саудовской Аравии, пока еще не определили, добавил Борисенко. Напомним, Петербургский международный экономический форум будет проходить с 3 по 6 июня. Его главной темой станет «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему».

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что на главный стенд Петербурга на ПМЭФ-2026 потратят 186,6 миллиона рублей.