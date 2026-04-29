17-летнего парня с девушкой задержали за продажу наркотиков в Петербурге

Полиция задержала двух молодых петербуржцев, которых подозревают в незаконном обороте психотропов. В поле зрения попали 17-летний парень и 18-летняя девушка. По предварительным данным, они могли хранить и готовить наркотики к продаже.

Подростка задержали вечером 26 апреля на Лиговском проспекте. При нем нашли два свертка с веществом, похожим на запрещенный препарат. Свертки были подготовлены для распространения. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Полицейские вычислили, откуда парень мог взять запрещенку. Они нагрянули с обыском в квартиру на улице Морской Пехоты. Там нашли пакет с белым веществом весом около 1,2 килограмма, электронные весы, упаковку и мобильный телефон. На месте задержали 18-летнюю девушку. Она сама пояснила, что найденное - наркотик.

Все изъятое отправили на экспертизу. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и проверяет возможные каналы сбыта наркотиков в Петербурге и Ленобласти.