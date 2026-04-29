НовостиПроисшествия29 апреля 2026 8:08

Смертельное ДТП с грузовиком произошло на съезде КАД у Мурманского шоссефото

Два человека, включая ребенка, попали в больницу
Регина МАРИНЕЦ
Движение на этом участке затруднено.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Смертельная авария произошла на внешнем кольце КАД утром 29 апреля. На 51-м километре столкнулись грузовик и минивэн Volkswagen. В результате один человек погиб, еще двое пострадали, включая ребенка.

Машины ехали в одном направлении, когда произошло столкновение. От удара пассажир минивэна скончался на месте.

- Еще двое - водитель минивэна и находившийся в салоне ребенок - получили травмы. Медики осмотрели пострадавших и решили госпитализировать их, - пишет 78.ru со ссылком на пресс-службу «Леноблпожспаса».

Фото: пресс-служба «Леноблпожспаса»

На месте аварии работают спасатели 150-й пожарной части Всеволожского отряда. Из-за ДТП в Кудрово перекрыли одну полосу на внешнем кольце КАД. Движение на этом участке затруднено. Обстоятельства столкновения выясняются.

