Смертельная авария произошла на внешнем кольце КАД утром 29 апреля. На 51-м километре столкнулись грузовик и минивэн Volkswagen. В результате один человек погиб, еще двое пострадали, включая ребенка.

Машины ехали в одном направлении, когда произошло столкновение. От удара пассажир минивэна скончался на месте.

- Еще двое - водитель минивэна и находившийся в салоне ребенок - получили травмы. Медики осмотрели пострадавших и решили госпитализировать их, - пишет 78.ru со ссылком на пресс-службу «Леноблпожспаса».

На месте аварии работают спасатели 150-й пожарной части Всеволожского отряда. Из-за ДТП в Кудрово перекрыли одну полосу на внешнем кольце КАД. Движение на этом участке затруднено. Обстоятельства столкновения выясняются.

