ЗакС Петербурга пересмотрит сумму штрафа за парковку авто у мусорных площадок

Инициативу внес губернатор Александр Беглов.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект, уточняющий статью об административной ответственности для тех, кто перекрывает машинами дорогу к мусорным площадкам, зданиям и другим объектам благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского дворца.

- Если ранее речь шла в целом о загромождении подъездов и пешеходных зон, то теперь предлагается четко конкретизировать запреты - отметили в парламенте.

То есть наказывать рублем планируется не только за парковку авто на подходах к зданиям и мусорным площадкам, но и за размещение машин на территориях детских и спортивных площадках, а также на площадках для собак. Напомним, соответствующую инициативу предложил губернатор Александр Беглов.

