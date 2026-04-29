Студентам-целевикам медвузов Петербурга помогут найти работу с наставником

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли во втором чтении законопроект о трудоустройстве молодых медиков. Документ призван сделать более комфортными условия для выпускников, которые учились по целевым направлениям.

Теперь правительство города получит право устанавливать порядок выплаты компенсации за обучение. Это касается случаев, если целевика не трудоустроят после учебы или не выделят ему наставника. Такой помощник нужен, чтобы молодой врач легче адаптировался на новом месте.

- Чиновники будут определять размер штрафов за невыполнение обязательств по целевому договору. Деньги зачислят в городской бюджет. Законодательное собрание сможет устанавливать дополнительные меры социальной поддержки для начинающих медиков, - считают депутаты.

Напомним, в 2025 году федеральное правительство поддержало идею сделать целевыми все бюджетные места в медицинских и фармацевтических вузах. Выпускники должны будут отработать в больницах три года. В медицинском сообществе мнения разделились: одни считают, что это решит проблему нехватки кадров, другие боятся, что новшество отпугнет абитуриентов. Федеральные изменения о наставниках вступили в силу 1 марта 2026 года.