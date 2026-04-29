Детей Карелии не могут бесплатно привить от энцефалита из-за нехватки вакцины

В Карелии наблюдается ажиотажный спрос на прививки от клещевого энцефалита. Вакцины для бесплатной иммунизации детей от 3 до 17 лет закупили значительно больше, чем в прошлом году, но их все равно не хватило. Об этом сообщил портал «Карелинформ».

Дополнительную партию - 10 тысяч доз - получили 7 апреля. Однако и этот запас уже полностью израсходован. Других поставок вакцины в ближайшее время не ожидается.

- Родителям, которые не успели привить детей, придется ждать следующего сезона или делать прививку платно, - пишет издание.

Тем временем клещи уже проснулись. По состоянию на 26 апреля в медицинские учреждения республики обратились 157 человек, которых укусили эти насекомые. Из них 40 - дети. К счастью, случаев заражения клещевым боррелиозом или энцефалитом пока не зафиксировано. Специалисты напоминают о мерах предосторожности при прогулках в лесу и парках.