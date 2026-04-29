Историка Андрея Богданова назначили главой музея-заповедника «Старая Ладога»

29 апреля стало известно, что главой музея-заповедника «Старая Ладога» назначили историка, специалиста по военно-материальной культуре Средних веков Андрея Богданова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области. Он сменил на посту Людмилу Губчевскую, которая посвятила музею 43 года.

- Ладога - место во многом родное. Я знаю ее и со стороны археологии, и со стороны реконструкторских проектов. Я верю, что Старая Ладога будет активно развиваться и рад стать частью этого развития, - отметил Богданов.

Первым крупным событием под руководством Богданова станет «Ночь музеев» 16 мая. Гости смогут посетить экскурсии по крепости, интерактивы, а также исторический лагерь, где представят показательные сражения. Более того, в честь праздника Богданов подготовит собственный реконструированный комплект воина XIII века.

Напомним, до назначения Богданов на протяжении многих лет работал в Эрмитаже. Он специализируется на исторической реконструкции и ему хорошо знакома как история, так и археология Старой Ладоги.