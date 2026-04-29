Петербуржцам рассказали о негативном влиянии удаленной работы на здоровье

Удаленная работа - мечта многих. Ведь такой формат освобождает от ежедневных поездок в офис, подбора одежды и завтраков на бегу. Но такая занятость может привести к хронической усталости. Об этом NEWS.RU сообщила врач-психиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Елена Кунаковская. Более того, удаленная работа несет риски социальной изоляции и развития тревожности, добавила она.

- Во время дистанционной работы границы между работой и домом стираются. Трудовые часы расползаются на все время суток. Возникает чувство, что ты всегда на работе. Это провоцирует хроническую усталость и ощущение, что не отдыхаешь по-настоящему, - привело издание слова Кунаковской.

Врач-психиатр добавила, что удаленная работа может стать причиной социальной изоляции, при которой не хватает живого общения, случайных контактов и обратной связи. И это, в свою очередь, способно усилить тревожность, снизить мотивацию и вызвать апатию. Кунаковская обратила внимание, что еще один стресс-фактор - строгий контроль со стороны начальства, требующий постоянного присутствия в режиме онлайн.