Шоумен Соседов: Звезды нулевых будут вновь популярны у молодежи

Журналист Сергей Соседов дал совет старожилам российской поп-сцены, как стать популярным у зумеров.

Молодежь продолжает активно слушать хиты Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой. Но смогут ли другие звезды 90-х и нулевых стать популярными у зумеров? Критик и шоумен Сергей Соседов уверен, что старожилы российской поп-сцены еще смогут удивить подростков и студентов. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт рассказал, что искренне верит в «перерождение» старых звезд.

- Популярность смогут снискать те артисты, которые будут интересны слушателям. Если их примет новое поколение, то у меня не будет к этому вопросов. Ну кто мог подумать, что сегодняшняя молодежь начнет переслушивать альбомы Надежды Кадышевой, но тем не менее мы это продолжаем наблюдать, - заметил Соседов.

Однако критик посоветовал старожилам задуматься о смене аранжировки, перепеть свои главные хиты в другой тональности, чтобы это зашло новой аудитории.