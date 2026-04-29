Первые майские выходные в Петербурге будут теплыми и без осадков

Жители Петербурга и Ленобласти в предвкушении майских праздников. Первые выходные должны пройти с хорошей погодой. Мокрый снег и ветрище уйдут из соседних регионов, поэтому можно будет спокойно выбраться на прогулку.

Как пишет URA.RU, в Северной столице и Ленобласти в первые майские будет тепло и сухо. К примеру, днем 1 мая температура поднимется до +12…+14 градусов по Цельсию. На побережье Финского залива будет куда прохладнее – до +9 градусов. Существенных осадков не обещают, будет дуть западный умеренный ветер.

А вот в других регионах ждут аномалии.

- Например, в Новосибирске и Красноярске ждут потепление до 17-26 градусов по Цельсию, - сообщает информагентство со ссылкой на синоптиков. – В Краснодаре и на Урале обещают дожди. Кроме того, осадки периодически будут выпадать на майских праздниках в европейской части России.