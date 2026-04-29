Пьяный мужчина устроил стрельбу и пригрозил продавцу обрезом под Петербургом

Вечером 28 апреля в магазине в деревне Петровское Ломоносовского района раздались звуки стрельбы. Испуганные очевидцы позвонили в полицию и пожаловались на пьяного мужчину. По их словам, он ворвался в торговый павильон и начал угрожать продавцу обрезом ружья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- Выяснилось, что виновником инцидента стал постоянный покупатель. Угрожая продавцу обрезом ружья, он выстрелил в потолок, а после скрылся, - уточнили в ведомстве.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам в садоводстве «Фауна». Им оказался 46-летний местный житель. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тем не менее мужчину доставили в отдел, где составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Тем временем полицейские осмотрели место происшествия. Там они изъяли патрон, но самого обреза не обнаружили. Согласно базе данных, оружие не зарегистрировано. Что стало поводом для такой опасной выходки, еще установят.