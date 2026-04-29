Мужчину в солнечных очках отправили в колонию за кражу зубной щетки в Петербурге

Суд огласил приговор ранее судимому мужчине, признанному виновным в краже. Сегодня стороны разбирательства вспоминали события 2025 года, из-за которых магазин бытовой техники в Калининском районе потерпел убытки. О подробностях сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Петербургу.

- Установлено, что 14 сентября фигурант наведался в торговый павильон на Гражданском проспекте. Пока никто не видел, он спрятал портативную музыкальную колонку в сумку и поспешил на выход. Однако после этого петербуржец решил повторить преступление дважды, - рассказали в ведомстве.

Мужчина возвращался в магазин 18 и 22 сентября. Тогда он прибрал к рукам электрическую зубную щетку и беспроводную компьютерную мышь. В итоге общий размер ущерба составил 15 тысяч рублей. При этом фигурант использовал конспирацию в виде солнечных очков и бейсболки, но это ему не помогло.

Суд признал похитителя виновным, назначив ему наказание в виде 1 года и 4 месяцев лишения свободы. Его отправили в исправительную колонию строгого режима.