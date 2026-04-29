Песков: В планах Путина нет беседы с освобожденным из Польши археологом Бутягиным

Владимир Путин не встретится с Александром Бутягиным, заявил Дмитрий Песков.

Археолог Эрмитажа Александр Бутягин готовится к возвращению в Петербург. Пока что он находится в Беларуси, куда его доставили в рамках спасательной операции по обмену. У сотрудника музея пока нет телефона, поэтому он без связи. Напомним, мужчина просидел в польском СИЗО несколько месяцев по жалобе украинской стороны, уверявшей, что археолог занимался незаконными раскопками в Крыму и нанес ущерб памятникам архитектуры. Бутягин содержался в изоляторе в Варшаве, где его и задержали после одной из лекций. Ему грозила экстрадиция на Украину.

Обмен археолога произошел при помощи силовиков Беларуси, передавших польской стороне двух офицеров молдавских спецслужб. Сотрудники ФСБ России встретили бывшего узника с цветами. Он поблагодарил Бога и президента Владимира Путина за помощь. Однако, как позже уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, их личная встреча не состоится.

- Представитель Кремля 29 апреля в разговоре с ТАСС уточнил, что у Путина в планах такой беседы нет, - пишет Moika78.ru.

Добавим, что сам Бутягин продолжит работать в Эрмитаже после возвращения в Петербург.