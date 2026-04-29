Детей ветеранов СВО в Петербурге хотят принимать в кадетские классы без очереди

Депутаты Законодательного собрания Петербурга планируют обратиться в Госдуму с предложением изменить федеральный закон «Об образовании». Они хотят предоставить детям участников СВО приоритетное право зачисления в кадетские классы.

- Кадетское образование дает дополнительные навыки для службы в армии и правоохранительных органах. В таких классах больше внимания уделяют воспитанию патриотизма, чувства долга, ответственности и чести, - подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.

Льгота коснется детей военнослужащих и добровольцев, которые выполняют или уже выполнили задачи в зоне спецоперации на Украине, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и на приграничных территориях. Также приоритет получат дети госслужащих и муниципальных служащих, работающих в зоне СВО.

Сейчас в России насчитывается более 152 образовательных организаций с кадетскими классами, где учатся свыше 500 тысяч школьников. В Петербурге кадетские классы открыты в 67 школах. Всего их 296, и обучаются в них 7476 детей.

Если закон примут, он вступит в силу 1 сентября 2026 года.