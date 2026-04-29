Трэш-блогер Иришка Чики-Пики начала выступать на корпоративах за 250 тысяч рублей

Иришка Чики-Пики теперь выступает на корпоративах. Фото: кадр из видео YouTube / Epic Fighting Championship

Ирина Ильина, известная под псевдонимом Иришка Чики-Пики, начала выступать на корпоративах. Как сообщает издание «Абзац», пригласить блогершу на торжество обойдется в сумму 250 тысяч рублей.

- Блогерша активно выступает на частных мероприятиях, - сообщает издание.

Иришка Чики-Пики стала известна благодаря роликам, которые записывает вместе со своими друзьями Павлом Безумным и Олегом Монголом. В коротких видео блогеры показывают свою асоциальную жизнь. Однако, позднее Иришка Чики-Пики начала снимать и на другие темы: готовит на камеру и учит женщин секретам красоты. С недавних пор Иришка Чики-Пики начала выступать с музыкальной программой. Но, как отмечает издание, ее основной доход – это запись видеопоздравлений, которые она делает по заказу подписчиков. Именно этот контент приносит большую часть ее денег.