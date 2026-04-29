Без вести пропавшую 15-летнюю девушку не могут найти в Петербурге 2,5 недели

Девушка ушла в черной кофте и серых штанах. Фото: «ЛизаАлерт»/ВК

12 апреля из дома в Петербурге ушла 15-летняя девушка. Вот уже почти 2,5 недели ее родные не находят себе места, пытаясь выяснить, что случилось и где она. О помощи попросили «ЛизаАлерт», волонтеры которого регулярно прочесывают улицы в надежде вернуть юную петербурженку обратно в семью.

- Рост несовершеннолетней составляет 160 сантиметров. Она имеет нормальное телосложение, светлые окрашенные волосы и голубые глаза, - следует из ориентировки.

Последний раз девушку видели в черной кофте с рисунком, серых спортивных штанах и белых кроссовках. Затяжные поиски - нередко повод для серьезных беспокойств, поэтому даже малозначительная, на ваш взгляд, зацепка может оказать заметную помощь. Если вам что-либо известно или вы видели подростка, позвоните по номеру телефона: 8 800 700 54 52. Трубку возьмет волонтер «ЛизаАлерт».