Киркорову подарили джерси хоккейного «Торпедо» со стразами

Киркоров теперь торпедовский король.

Филиппу Киркорову подарили люксовый хоккейный свитер со стразами и надписью King (с англ. – король. - Прим.ред.) на спине. Певец выступил 28 апреля с концертом в Нижнем Новгороде на арене «Торпедо» - в КРК «Нагорный». Во время выступления к королю шоу-бизнеса поднялись на сцену форварды команды Сергей Гончарук и Дмитрий Шевченко. Спортсмены вручили Киркорову уникальный свитер клуба, сказали ему пару теплых слов и поблагодарили публику за приветствие.

- Зал тут же поддержал хоккеистов громким скандированием «Торпедо». Атмосфера начала напоминать хоккейный матч, а не музыкальное шоу, - пишет НИА «Нижний Новгород». - Номер 1 на джерси, а также буквы, изображение оленя на груди и хохлому украсили стразами. Игроки вручили подарок певцу и поздравили его с приближающимся днем рождения (30 апреля).

В ответ Киркоров пожелал «Торпедо» больше побед и назвал команду гордостью Нижнего Новгорода.

Ранее артист давал три концерта подряд в Петербурге. На одном из них у него чуть не упала корона, но певец смешно обыграл ситуацию. Кроме того, он пообещал, что не уйдет со сцены и будет петь еще долго.