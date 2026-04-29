Жителю Пушкина предъявили обвинение в оправдании терроризма в соцсетях

Подозреваемого задержали, ему уже предъявили обвинение. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

53-летний мужчина из Пушкина ответит перед судом за оправдание терроризма. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

- По версии следствия, 53-летний мужчина написал комментарий в одной из социальных сетей. В нем он оправдывал терроризм и призывал к террористической деятельности, - рассказали следователи.

Подозреваемого задержали, ему уже предъявили обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Статья 205.2 УК РФ предусматривает за публичное оправдание терроризма штраф или лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Если преступление совершено с использованием интернета или СМИ, наказание ужесточается до семи лет.