Петербурженка подала в суд на бывшего мужа за оскорбления в переписке

Петербуржцу грозит штраф за оскорбительные ругательства в адрес своей бывшей жены. Он пытался унизить женщину в переписке, но та оказалась не из робких.

Выяснилось, что в феврале 2026 года во время телефонного разговора между бывшими супругами вспыхнул конфликт. Мужчина позволил себе высказывания, унижающие честь и достоинство женщины. Та терпеть к себе такое отношение не стала и написала жалобу на него.

- В итоге городская прокуратура возбудила в отношении него административное дело по статье об оскорблении. Материалы уже переданы в суд. Теперь бывшему мужу грозит штраф, - рассказала пресс-служба ведомства.

По части 1 статьи 5.61 КоАП РФ максимальное наказание для граждан составляет 5 тысяч рублей. Закон напоминает: даже в пылу ссоры нельзя переходить на личности, и телефонный разговор не дает права на оскорбления.