В гостиницах Нижнего Новгорода не осталось мест на майские праздники

В Нижнем Новгороде ждут много туристов на майские праздники. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Россияне активно раскупают билеты в другие города на майские праздники. В лидерах по бронированиям, по традиции, есть Петербург. Бум туристов ждут и в Нижнем Новгороде – там почти не осталось мест в гостиницах и отелях. Чаще всего гости города бронируют номера на две ночи с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Аналитику по отелям приволжской столицы дали в НИА «Нижний Новгород».

- Например, в известном отеле Sheraton, расположенном на Театральной площади с 1 по 3 мая осталось всего три варианта: за 46 200, 56 700 или 88 000 рублей. Также на эти дни доступен еще один номер президентского люкса, но за отдых в нем придется отдать ни много ни мало 425 тысяч рублей, - пишет издание.

Со вторыми майскими праздниками в этом же отеле ситуация чуть лучше, но цены все равно кусаются: от 50 до 150 тысяч рублей. Но есть и бюджетные варианты:

- На окраине Нижнего Новгорода есть квартиры, которые сдаются посуточно. За две ночи выходит 6-8 тысяч рублей, однако такие апартаменты трудно назвать достаточно комфортными, - добавляет НИА «Нижний Новгород».

К слову, до 2029 года в приволжской столице построят еще 16 гостиниц, потому что туристов меньше не становится.