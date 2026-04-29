Вокруг Петербурга появится «зеленый пояс» площадью 172 тысячи гектаров

Общая площадь будущей зелёной зоны составит 172 тысячи гектаров, из которых 150 тысяч приходятся на Ленинградскую область и 22 тысячи на Петербург. Это больше, чем площадь зеленого пояса советского периода. Пояс затронет Выборгский, Всеволожский, Кировский, Тосненский, Ломоносовский районы, Гатчинский округ в области, а также Курортный район города.

Проект распоряжения Правительства России о формировании лесопаркового зеленого пояса вокруг Санкт-Петербурга одобрили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области. Это стало финальным этапом перед утверждением границ и площади лесопарковой зоны Правительством России.

- Это решение - наш общий вклад в будущее. Создание зелёного пояса на десятилетия вперёд защитит эти территории от любой хозяйственной деятельности, способной навредить экологии. Мы оставляем потомкам чистый воздух и здоровую природу вокруг города, - говорит председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания Ленинградской области Андрей Гардашников.

После выхода распоряжения регионы разместят схему пояса, установят точные координаты и пропишут правовой режим использования территорий: запрет на вырубку леса, капитальное строительство и разработку недр. Данные внесут в Единый государственный реестр недвижимости.