Судимый за наркотики бросался с ножом на машины во дворе дома в Петербурге

Утро 28 апреля в поселке Понтонный Колпинского района явно не задалось. Жильцы домов на Южной улице заприметили во дворе пьяного мужчину, в руках которого поблескивал нож. При этом он вел себя настолько неадекватно, что сомнений вызывать или не вызывать правоохранителей не осталось. О подробностях сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

- Очевидцы пояснили, что хулиган ходил вдоль жилых зданий и бросался на припаркованные машины. Увидев наряд вневедомственной охраны, он бросил холодное оружие на землю и пошел на силовиков, - говорится в сообщении.

При этом мужчина размахивал руками, ругался нецензурной бранью и угрожал росгвардейцам расправой. Но его пыл быстро усмирили, заковав в наручники. В отделе полиции выяснилось, что 38-летний местный житель был ранее судим за нелегальное хранение наркотиков.