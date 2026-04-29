Депутат Новичков предложил ввести налоговый вычет за лечение питомцев

В России предложили ввести налоговый вычет за лечение домашних животных. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Николай Новичков, сообщает издание «Абзац».

По его словам, для многих россиян питомцы являются полноценными членами семьи, а их болезни становятся серьезным эмоциональным и финансовым испытанием.

- Для многих людей домашние питомцы фактические члены семьи. И болезнь питомцев или смерть домашних животных – это всегда испытания, громадный стресс и даже психологические травмы, особенно для детей. В этой части, конечно, надо создавать условия для того, чтобы все эти вопросы решались легче и по возможности с меньшими расходами для семей, - отметил Новичков.

Парламентарий подчеркнул, что введение налогового вычета не решит всех проблем, связанных с содержанием животных, однако позволит частично компенсировать расходы на ветеринарные услуги. Предполагается, что механизм будет аналогичен действующим вычетам за лечение людей.

Ранее общественный деятель Алексей Ярошенко также предложил закрепить в законодательстве само понятие «домашнее животное». По его мнению, это поможет изменить подход к питомцам, которые сейчас юридически приравниваются к имуществу, а также повысит ответственность ветеринаров.

Эксперт считает, что такие меры позволят ужесточить требования к специалистам и снизить число врачебных ошибок.