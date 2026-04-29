100 тонн риса из Камбоджи не пустили в Петербург из-за отсутствия документов

Партию остановили прямо в Большом морском порту. Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В Большом морском порту Петербурга сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз 100 тонн риса из Камбоджи. Во время проверки качества и безопасности зерна специалисты обнаружили нехватку документов. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора.

- Во время документального контроля выяснилось, что у партии риса нет декларации о соответствии и протоколов испытаний. Эти документы необходимы для импорта риса в Россию. Отсутствие этих бумаг нарушает требования Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в Петербург не пустили 41 тонну зеленого перуанского кофе не пустили в Петербург из-за холерной мушки. Специалисты обнаружили опасное насекомое в крупной партии зеленого зернового кофе. Оказалось, что в зернах скрывался живой имаго карантинной мухи.