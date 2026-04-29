Приюты для бездомных животных в Ленобласти могут обязать получать лицензии

Депутаты поддержали предложение единогласно. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

29 апреля на заседании Законодательного собрания Ленинградской области предложили включить работу приютов для бездомных животных в список видов деятельности, требующих обязательного лицензирования. Эту инициативу отправят на рассмотрение председателю Госдумы Вячеславу Володину, пишет Онлайн47.

- Сегодня подобные объекты нередко действуют на частных земельных участках без соблюдения санитарных норм. Их владельцы могут игнорировать правила обращения с биологическими отходами и создавать неудобства жителям близлежащих территорий из-за шума и антисанитарии. При этом привлечь их к ответственности сложно, - привело издание мнение некоторых парламентариев.

Если предложение получит одобрение, то контроль за выдачей лицензий намерены возложить на региональные органы исполнительной власти, отвечающие за сферу обращения с животными. Депутаты выразили уверенность, что лицензирование приютов для бездомных животных позволит сделать их работу более прозрачной и ответственной.