Парад Победы на Дворцовой площади пройдет без военной техники

В День Победы в Петербурге планируется статичный показ военной техники «Ленрезерва».

9 мая Парад Победы на Дворцовой площади в Петербурге пройдет без участия военной техники Ленинградского военного округа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.

- От нас военной техники не будет, планируется статичный показ военной техники «Ленрезерва», - привело агентство слова пресс-службы округа.

Представитель Ленинградского военного округа также добавил, что не будет кадет и суворовцев. Но при этом на празднике ожидаются курсанты всех военных вузов.

К слову, 29 апреля на Дворцовой площади прошла очередная репетиция Парада Победы, приуроченного к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Безопасность обеспечивали военнослужащие специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии и сотрудники ОМОН «Бастион».

