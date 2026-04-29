Суд продлил арест спецпредставителю Смольного Елене Никитиной до 17 мая

Никитиной продлили срок еще на месяц. Фото: архив "КП"

Басманный суд Москвы принял решение о продлении срока ареста спецпредставителя Смольного Елены Никитиной. Ее обвиняют в растрате бюджетных средств. Ранее Никитиной уже продлевали срок нахождения в СИЗО до 23 апреля. На этот раз суд принял аналогичное решение.

- Суд продлил до 17 мая 2026 года срок содержания под стражей, - рассказали в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Напомним, что в период с 2020 по 2021 год руководство городского агентства и представитель частного фонда заключили договоры на информационное сопровождение деятельности Смольного в интернете. Из бюджета Петербурга было похищено более 37 миллионов рублей.

Ранее следователи предъявили обвинения пяти участникам схемы хищения средств АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию». Для получения денег были подготовлены фиктивные документы, подтверждающие исполнение контракта, хотя на самом деле условия договора не были выполнены.