НовостиОбщество29 апреля 2026 16:14

Петербуржцев предупредили о мошенниках в период майских праздников

Доцент Щербаченко: Мошенники активизируются и предлагают огромные скидки и розыгрыши
Маргарита СУРИНА
Петербуржцев предупредили о новых мошеннических схемах.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В праздничные дни злоумышленники часто используют различные схемы для обмана граждан. Особенно в преддверии Дня Победы жертвами могут стать ветераны и жители блокадного Ленинграда. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в своем интервью NEWS.ru.

По словам Щербаченко, одним из самых распространенных методов обмана в майские праздники является создание поддельных сайтов магазинов, лотерей и благотворительных акций. На таких платформах мошенники предлагают приобрести товары с большими скидками или поучаствовать в розыгрышах крупных призов.

Кроме того, в преддверии майских праздников мошенники будут активно предлагать акции и скидки на туры.

- Не доверяйте обещаниям о значительных скидках и крупных выигрышах. Будьте осторожны при переходе по ссылкам из сообщений неизвестных лиц. Не отвечайте на звонки и сообщения от незнакомцев, особенно если речь идет о финансовых вопросах. Установите качественный антивирус и скачивайте приложения только из официальных магазинов, предварительно проверив их надежность, - рассказал специалист. - Помните, что ввод данных на поддельных страницах может привести к утрате денежных средств и доступа к личным кабинетам на портале «Госуслуги», в интернет-банках и других аккаунтах.