Бойков: Около 500 бригад скорой помощи дежурит в Петербурге ежедневно

В Петербурге каждый день дежурит около 500 скорых. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга Алексей Бойков рассказал о работе службы в городе. По его словам, ежедневно на дежурство выходит около 500 бригад скорой помощи.

- В оперативный отдел станции поступает до 10 тысяч звонков в пиковые дни. Из них около 4 тысячи вызовов выполняются всеми бригадами скорой помощи, включая отделения при поликлиниках, - рассказал Бойков в своем интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Как уточнил главврач станции, бригады скорой помощи оперативно реагируют на вызовы, обеспечивая своевременную медицинскую помощь жителям города. Работа скорой помощи требует высокой квалификации и профессионализма от сотрудников. Они должны быть готовы к любым ситуациям и оперативно принимать решения для спасения жизней.

Напомним, ранее петербуржцам рассказали о неожиданной пользе от внезапного снегопада в апреле.