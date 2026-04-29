Врачи больницы Соловьева в Ярославле спасли руку пациенту с серьезной онкологией

Ярославские медики успешно провели операцию по эндопротезированию плечевого сустава у пожилого мужчины. Об этом сообщил yarnews.net. Успешную операцию провели врачи больницы имени Соловьева в Ярославле. Мужчина столкнулся с серьезными трудностями из-за сильных болей в плечевом суставе после перенесенной операции по поводу рака левой почки с метастазами в головной мозг, что привело к гемипарезу и практически полной утрате подвижности левой руки.

- До операции 70-летнему пациенту было трудно выполнять самые простые задачи - умываться, одеваться и принимать пищу. После успешной операции началось восстановление движений руки, уменьшилась боль, пациент почувствовал уверенность в своих силах, - рассказало агентство.

Врачи больницы имени Соловьева продолжают работу по реабилитации пациента и восстановлению его качества жизни.