Прокуратура начала проверку. Фото: max.ru/id7802015780_gos/AZ3aHUgzFk4

Пассажирский автобус вылетел в кювет на трассе в Ленобласти. ДТП произошло на 78-м километре трассы «Санкт-Петербург - Ручьи». Инцидент привлек внимание прокуратуры Ломоносовского района, которая инициировала проверку. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

По предварительным данным, водитель автобуса марки ПАЗ, принадлежащего компании ООО «Пальмира», потерял контроль над транспортным средством из-за технической поломки. В результате автобус вылетел в кювет.

- Организация занимается регулярными пассажирскими перевозками. В рамках проверки прокуратура изучит все детали произошедшего. Также будет проведен анализ соблюдения законодательных норм в области пассажирских перевозок, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

Напомним, ранее пассажирский автобус влетел в фуру под Гатчиной.