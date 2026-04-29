Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 апреля 2026 18:33

Пассажирский автобус вылетел в кювет на трассе в Ленобласти

Прокуратура начала проверку после ДТП с пассажирским автобусом
Маргарита СУРИНА
Прокуратура начала проверку. Фото: max.ru/id7802015780_gos/AZ3aHUgzFk4

Прокуратура начала проверку. Фото: max.ru/id7802015780_gos/AZ3aHUgzFk4

Пассажирский автобус вылетел в кювет на трассе в Ленобласти. ДТП произошло на 78-м километре трассы «Санкт-Петербург - Ручьи». Инцидент привлек внимание прокуратуры Ломоносовского района, которая инициировала проверку. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

По предварительным данным, водитель автобуса марки ПАЗ, принадлежащего компании ООО «Пальмира», потерял контроль над транспортным средством из-за технической поломки. В результате автобус вылетел в кювет.

- Организация занимается регулярными пассажирскими перевозками. В рамках проверки прокуратура изучит все детали произошедшего. Также будет проведен анализ соблюдения законодательных норм в области пассажирских перевозок, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

Напомним, ранее пассажирский автобус влетел в фуру под Гатчиной.