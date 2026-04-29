Убийцу двух женщин, скрывавшегося почти год, задержали на улице Генерала Симоняка

Убийцу двух женщин задержали на улице Генерала Симоняка. Об этом сообщил телеграм-канал «Дорожный инспектор». Мужчина скрывался от полиции и был в розыске почти год. 43-летнего петербуржца обвиняют в убийстве и краже. Задержать злоумышленника удалось только утром 29 апреля на улице в Кировском районе.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина доставлен в отдел полиции, - рассказал телеграм-канал. Ранее мужчина был осужден по статье «Убийство, совершённое группой лиц» и приговорен к наказанию за убийство двух женщин.

