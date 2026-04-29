Транспортное движение перекроют в Центральном и Петроградском районах с 1 мая

В нескольких районах Петербурга введут ограничения для транспорта из-за ремонтных работ. Ограничения начнут действовать с 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ. Так, в Василеостровском районе с 1 мая до конца августа будет ограничено движение по Шкиперскому протоку от дома 16 до Шкиперского моста. Также с 1 по 3 мая, с 10 по 11 мая и с 13 по 14 мая будет закрыт Академический переулок между 6-й и 7-й, а также 8-й и 9-й линиями Васильевского острова. Движение по 8-й и 9-й линиям от набережной реки Смоленки до набережной Лейтенанта Шмидта будет ограничено до 28 мая.

- В Красносельском районе в ночь на 1 мая будет перекрыт боковой проезд Петергофского шоссе между улицей Катерников и 2-м Петергофским мостом из-за реконструкции водопровода, - отметили в пресс-службе.

В Московском районе с 1 по 21 мая из-за реконструкции теплосетей будет ограничено движение по улице Ленсовета от Алтайской улицы до улицы Орджоникидзе. Алтайская улица также будет закрыта в некоторых участках до 4 и до 30 мая. В Петроградском - с 1 по 3 мая будет закрыт боковой проезд Спортивной улицы между Крестовским проспектом и Вязовой улицей. До 20 мая будет ограничено движение по самой Спортивной улице.

В Приморском районе с 1 по 30 мая из-за строительства инженерных сетей будет ограничено движение на перекрёстке Шуваловского проспекта и Мебельной улицы. Также с 22:00 1 мая до 06:00 2 мая и с 23:00 2 мая до 06:00 3 мая ремонт дороги ограничит движение на перекрёстке Парашютной улицы и дороги на Каменку.

В Центральном и Петроградском районах с 1 по 9 мая будет ограничено движение по Троицкому мосту у Суворовской площади из-за ремонта трамвайных путей и дорожного покрытия. Также ограничения будут действовать до 17 мая на улице Куйбышева и Каменноостровском проспекте, до 15 мая на Суворовской площади и до 9 мая на Дворцовой набережной у Суворовской площади.