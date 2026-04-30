Киберполиция Петербурга задержала техподдержку украинских мошенников

Полицейские Петербурга задержали 39-летнего жителя Краснодарского края. Мужчина обеспечивал бесперебойную связь зарубежным мошенническим колл-центрам. По оперативным данным, он работал по заданию кураторов с Украины.

- В январе 2026 года южанин получил предложение о работе через мессенджер. Он согласился и создал технический центр. Его задача состояла в том, чтобы скрыть номера звонивших и помочь обманывать россиян. Для этого он получал GSM-шлюзы через курьерские доставки и устанавливал их в арендованных квартирах Петербурга, - рассказали в полиции.

Квартиры подозреваемый снимал в Приморском районе. Он выбирал дома, где на первых этажах работали бары, рестораны и магазины. Ежедневно там совершалось много звонков, и на этом фоне его активность оставалась незаметной. За свою работу фигурант получил 800 тысяч рублей криптовалютой. Деньги поступали на электронный кошелек через бота в мессенджере.

На обысках полицейские изъяли восемь GSM-шлюзов, три маршрутизатора, ноутбук и мобильный телефон с переписками. Сейчас установлена причастность задержанного к 21 эпизоду дистанционного мошенничества. Жертвы нашлись не только в Петербурге, но и в других регионах России. Возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу.