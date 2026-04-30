Выход с вестибюля «Площади Восстания» на Невском временно закрыли 30 апреля

В петербургском метро случился технический сбой - на станции «Площадь Восстания» внепланово остановился эскалатор. Из-за этого пассажиры не могут выйти в город через первый вестибюль на Невский проспект.

- Выход со станции осуществляется только через второй вестибюль - со стороны Лиговского проспекта. При этом на вход первый вестибюль продолжает работать в обычном режиме. Попасть в метро с Невского проспекта по-прежнему можно, - сообщили в пресс-службе метрополитена.

На станции уже работают аварийно-восстановительные формирования метрополитена. Они делают все, чтобы как можно быстрее устранить неисправность и восстановить работу вестибюля.

Метрополитен приносит извинения за доставленные неудобства. Когда эскалатор запустят, обещают сообщить дополнительно.

UPD: С 9:26 вестибюль работает в обычном режиме.