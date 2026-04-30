Экс-полицейского в Петербурге обвинили в краже 9 млн рублей у задержанного

Бывший полицейский из Петербурга стал фигурантом дела о крупной краже и превышении должностных полномочий. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу, во время задержания он украл крупную сумму наличных.

Все произошло вечером 24 октября. Экс-полицейский прибыл в апарт-отель на Социалистической улице. Там вместе с другими лицами он участвовал в задержании мужчины. В ходе операции фигурант нанес задержанному несколько ударов руками по голове.

- У мужчины при себе было более 13 млн рублей. Бывший сотрудник полиции тайно похитил из этой суммы свыше 9 млн рублей. Преступление выявили сотрудники собственной безопасности Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, - уточнили следователи.

Фигуранта задержали. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время бывшему полицейскому изберут меру пресечения.