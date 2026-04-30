Школьник из Кировского района получит 100 тысяч рублей за отравление в столовой

Ученик школы №608 из Кировского района получит 100 тысяч рублей компенсации морального вреда за отравление в школьной столовой. Такое решение принял суд по иску прокуратуры. Причиной инцидента стали грубые нарушения со стороны поставщика питания.

Прокуратура Кировского района провела проверку по обращению матери одного из пострадавших детей. Выяснилось, что в сентябре 2023 года несколько учеников отравились из-за нарушений порядка и технологии приготовления блюд, а также несоблюдения условий хранения сырья. Все это допустил поставщик питания - АО «Комбинат питания «Кировский».

- По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Суд признал повара организации виновным в совершении преступления, приговор вступил в законную силу, - сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Прокурор района направил в суд иск к поставщику питания с требованием взыскать компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего школьника. Суд полностью удовлетворил требования и присудил ребенку 100 тысяч рублей. Ранее аналогичные иски прокуратуры уже выиграла в пользу других отравившихся учеников. Комбинат питания заплатит каждому.