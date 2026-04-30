40 взрослых и 8 детей пострадали на ОЖД в первом квартале 2026 года

За первый квартал 2026 на Октябрьской железной дороге пострадали 40 взрослых и 8 детей. В целом уровень травмирования вырос почти на 17 процентов, но особую обеспокоенность вызывало увеличение в 2 раза случаев попадания под поезд несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

- Из общего числа травмированных погибли 29 взрослых и 3 ребенка, - добавили в ОЖД.

За первые три месяца 2026 года на ОЖД в порядок привели 220 проломов в ограждении железной дороги. Работы выполнили на скоростных участках Петербург - Москва и Петербург - Бусловская. Напомним, что пролом - это так называемая народная тропа, на которой можно заметить нарушителей основных правил безопасности.

