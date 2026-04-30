Памятники на рубеже «Ижора» привели в порядок ко Дню Победы

ДОТы привели в порядок в Невском районе. Фото: ГЖИ Петербурга

Перед 9 Мая Государственная жилищная инспекция проверила военные мемориалы во дворах и на фасадах домов Невского района. Это долговременные огневые точки (ДОТы) – часть последнего рубежа обороны Ленинграда «Ижора», созданного в 1943 году.

Инспекторы нашли много нарушений. На проспекте Обуховской Обороны, Рыбацком проспекте, Октябрьской набережной и в 3-м Рабфаковском переулке мемориалы были грязными, крыши ДОТов – без покраски, а асфальт и плитка вокруг – разбиты.

– Благодаря системному контролю жилищных инспекторов сегодня эти места памяти приведены в порядок, – сообщили в ГЖИ.

Управляющие организации отмыли и покрасили сооружения, убрали мусор. Всего в городе проверили более 180 памятных досок и знаков, нашли 40 нарушений. Часть уже устранили, остальное – под контролем.