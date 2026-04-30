НовостиПроисшествия30 апреля 2026 9:20

Жгли машины и нападали: В Выборге задержали троих решал за давление на конкурентов по ритуальному бизнесувидео

Регина МАРИНЕЦ
Кто стоял за организацией этих нападений, пока неизвестно.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии задержали троих жителей Выборга в возрасте от 29 до 37 лет. Мужчины спортивного телосложения входили в группировку, которая занималась жестким давлением на конкурентов на рынке ритуальных услуг.

Летом прошлого года фигуранты сожгли BMW местного владельца похоронного бизнеса и машину его знакомой. Ущерб составил 4 млн рублей. Но этим преступники не ограничились. Позже они перешли к открытой агрессии: избили генерального директора фирмы, которая обслуживает городское кладбище, и применили против него перцовый баллончик.

Видео: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

- По этим фактам возбудили уголовные дела по статьям об умышленном уничтожении имущества и хулиганстве. Позже их объединили в одно производство и передали для расследования в Главное следственное управление, - сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Всех троих задержали. Оперативники продолжают выяснять, кто стоял за организацией этих нападений. Подозреваемые находятся под стражей.