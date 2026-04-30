Женщина отсудила 2 млн рублей зарплаты у проектного бюро в Петербурге

Скоро машину продадут и женщине выплатят задолженность по зарплате. Фото: ГУ ФССП по СПб

Петербурженка пожаловалась на задолженность по зарплате, которую ей никак не могло погасить проектное бюро, занимающееся разработкой строительных проектов. Разбирательство дошло до суда, который встал на ее сторону и обязал работодателя выплатить все до копейки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Петербургу.

- Суд вынес решение о взыскании задолженности в размере 2 миллионов рублей. Документ поступил на исполнение. Судебному приставу пришлось применить меры принудительного воздействия, в том числе запрет регистрационных действий на служебный автомобиль компании - Toyota Camry 2021 выпуска, - рассказали в ведомстве.

Но и после этого руководство проектного бюро не спешило погасить задолженность. Это стало поводом для объявления машины в исполнительный розыск. Выяснилось, что она то и дело перемещалась по территории Псковской области, но проездом бывала в Петербурге и Ленинградской области.

В конечном итоге Toyota Camry удалось найти именно в Петербурге. Ее изъяли, поэтому в скором времени ее продадут. Это позволит выплатить петербурженке задолженность по зарплате.