Больше 100 тысяч бездомных кошек и собак обитают в Петербурге

Гуляя по центру Петербурга, бездомных животных почти не видно. Однако на окраинах, в промзонах и подвалах их гораздо больше. По данным на начало 2025 года, в городе бродит от 600 до 2000 безнадзорных собак и до 100 тысяч кошек.

Практически все эти животные когда-то имели хозяев, но оказались на улице. Ежегодно их численность не снижается, а растет. До 98% бездомных кошек и собак - это бывшие домашние питомцы или их потомство. С одной стороны, они регулируют численность грызунов, с другой - сами могут быть источниками бешенства и других опасных болезней.

В Петербурге действует гуманная программа ОСВВ - отлов, стерилизация, вакцинация и возврат в среду обитания. Эвтаназия здоровых животных запрещена. Благодаря этому количество бездомных собак сократилось в 10 раз по сравнению с началом 2000-х. Однако проблема остается острой.

- Людей, которые хотят сдать домашнего питомца, становится все больше. Приют отказывается принимать животных, которым не угрожает опасность, и за это получает угрозы. Мы не меняем политику в угоду безответственности людей, - рассказала Директор приюта «Полянка» Евгения Иконникова в интервью Piter.TV.

Эксперты сходятся во мнении: проблема бездомных животных - это проблема человеческой культуры и пробелов в законодательстве. Они предлагают ввести обязательное чипирование и регистрацию питомцев, алименты на выброшенных животных, льготную стерилизацию и контроль над нелегальными заводчиками, которые плодят больных щенков и выбрасывают ненужных на улицу.