В Петербурге банщик с Кубани маскировал звонки мошенников с Украины

В Приморском районе задержали 39-летнего уроженца Краснодарского края. Официально он работал банщиком, а неофициально – техспециалистом украинских аферистов. В январе мужчина откликнулся в мессенджере на вакансию «подработки» и получил через курьеров GSM-шлюзы (приборы, которые позволяют мошенникам перенаправлять звонки, приходящие через интернет, в сотовую сеть и обратно).

Задача была проста: держать включенным оборудование в съемных квартирах. Чтобы звонки мошенников с Украины шли через петербургские номера, квартиры снимал на первом этаже домов – над барами и магазинами, где всегда много посторонних вызовов. Расчет получал в криптовалюте – за несколько месяцев фигурант заработал 800 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили:

– Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников, дополнительных эпизодов преступной деятельности, а также осмотр изъятого оборудования.

При обыске изъяли 8 шлюзов, маршрутизаторы и ноутбук. Следствие установило причастность к 21 эпизоду дистанционного мошенничества. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ. Мужчина арестован. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.