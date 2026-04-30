Названа работа в Петербурге, за которую платят 1,2 млн рублей в месяц

В Петербурге есть работа, за которую готовы платить по 1,2 миллиона рублей в месяц. Как пишет URA.RU со ссылкой на коллег из РИА «Новости», такая манна небесная полагается директорам по информационной безопасностях в крупных IT-компаниях. Исследования по зарплатам в сфере проводились экспертами с января по апрель 2026 года. 1,2 млн рублей – это максимальное предложение по этой должности на рынке, уточняют журналисты. А медианная зарплата директоров из IT-сектора чуть ниже: в среднем, полмиллиона рублей.

- За 2025 год количество вакансий в сфере информационной безопасности выросло на 24 процента, - сообщают в информагентстве. – При этом общее число IT-вакансий снизилось на 18 процентов. По словам проектного менеджера из консалтинговой компании The Edgers Полины Кухто, на рынке недобор директоров по информационной безопасности, которые умеют связывать киберриски с задачами бизнеса. Отсюда и размер зарплаты.

Тем временем средняя зарплата в Петербурге за февраль 2026 года чуть-чуть перевалила за 105 тысяч рублей, как заявили в Петростате.