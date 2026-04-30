Музыканты вновь будут устраивать бесплатные концерты из окна павильона Капеллы

Артисты одеваются в мундиры, стилизованные под одежду первой половины XIX века. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Традицию «Императорский полдень» возобновят в Петербурге с 3 мая. Каждое воскресенье в полдень во дворе Капеллы музыканты будут давать маленькие концерты, стоя в распахнутом окне Царского павильона. Услышать их могут все желающие - и туристы, и местные жители.

Традиция появилась в 2022 году и была приурочена к 350-летию Петра I. Именно с именем императора связано создание Капеллы - придворный хор певчих участвовал в молебне в честь победы при Ниеншанце.

- Но корни у этой традиции еще древнее: несколько веков назад придворные музыканты в парадных мундирах тоже появлялись в открытом окне и играли для всех, не только для знати, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Сегодня артисты одеты в мундиры, стилизованные под одежду первой половины XIX века. Каждую неделю репертуар меняется, но все композиции связаны с торжественными событиями Петербурга.

После концерта слушатели смогут сфотографироваться с музыкантами. Продлится она до 27 сентября. Вход на все концерты - свободный.