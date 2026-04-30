Жители Петербурга перечислили факторы, ради которых ждут повышения

Большинство петербуржцев ждут повышения ради дополнительных привилегий (32%), повышения статуса в компании (29%), увеличения количества подчиненных и наличия собственного кабинета (по 28%), по данным опроса аналитиков сети сервисных офисов SOK. При этом 35% устроит рост ежемесячной зарплаты на сумму 30-40 тысяч рублей в месяц, четверть – только на 50 тыс. и более, 15% – на 40-50 тысяч рублей.

Четверть опрошенных отметила, что согласны переехать, а почти столько же (24%) – работать сверхурочно. Еще 22% могут пожертвовать балансом между личной жизнью и работой, а каждый пятый – конкурировать с коллегами. Интересно, что стать ближе с руководством и быть сверхлояльными готовы только 20%, а 15% вообще не хотели бы ничем жертвовать.

Главным фактором повышения, по мнению опрошенных петербуржцев, является готовность к новой должности и отзывы коллег – такие варианты ответа выбрали по 32% респондентов. Еще 31% считают, что больше всего решает присутствие в офисе, а инициативность отметил каждый четвертый. Более двух третей уверены в отсутствии влияния пола человека на возможность продвижения, однако еще пятая часть полагает, что мужчинам проще развить карьеру, а 10% указывают на женщин.

Более 80% участников опроса убеждены, что дружба с руководством напрямую влияет на карьерный рост. По мнению работников, лояльность начальства позволяют заработать совместные обеды (49%), внерабочие активности (43%), общение онлайн по нерабочими вопросам (40%), общее хобби (37%) и общение семьями (34%).

Интересно, что те респонденты, кто желал бы получить собственный кабинет после повышения, хотели бы разместить там дополнительную технику, например, массажное кресло и офисную доску для заметок (по 27%), а также иметь хорошую шумоизоляцию (26%) и качественные рабочие устройства (23%).