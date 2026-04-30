Петербуржцы массово жалуются на сбой в работе навигаторов

Из-за этого сбоя возникают проблемы с оплатой парковки.

30 апреля жители Петербурга и Москвы жалуются на некорректную работу GPS-навигации. Об этом пишут горожане в соцсетях, а также предупреждают в пресс-службе Городского центра управления парковками Северной столицы.

Мобильные сервисы неправильно определяют местоположение автомобилистов. Петербуржцы отмечают, что навигаторы показывают их в районе аэропорта, хотя фактически они находятся совсем в других местах.

- Из-за этого сбоя возникают проблемы с оплатой парковки. Водители могут случайно выбрать не ту парковочную зону в мобильном приложении «Парковки Санкт-Петербурга» или на портале parking.spb.ru, - предупреждают в городском центре и рекомендуют заранее пополнять парковочный счет.

При сбоях геолокации советуют вручную указывать свое местоположение в приложении и на карте портала. Также нужно обязательно сверяться с информационными табличками на месте.