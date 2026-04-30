Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 апреля 2026 11:38

Петербуржцы массово жалуются на сбой в работе навигаторов

Мобильные сервисы неправильно определяют местоположение горожан
Регина МАРИНЕЦ
Из-за этого сбоя возникают проблемы с оплатой парковки.

Из-за этого сбоя возникают проблемы с оплатой парковки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

30 апреля жители Петербурга и Москвы жалуются на некорректную работу GPS-навигации. Об этом пишут горожане в соцсетях, а также предупреждают в пресс-службе Городского центра управления парковками Северной столицы.

Мобильные сервисы неправильно определяют местоположение автомобилистов. Петербуржцы отмечают, что навигаторы показывают их в районе аэропорта, хотя фактически они находятся совсем в других местах.

- Из-за этого сбоя возникают проблемы с оплатой парковки. Водители могут случайно выбрать не ту парковочную зону в мобильном приложении «Парковки Санкт-Петербурга» или на портале parking.spb.ru, - предупреждают в городском центре и рекомендуют заранее пополнять парковочный счет.

При сбоях геолокации советуют вручную указывать свое местоположение в приложении и на карте портала. Также нужно обязательно сверяться с информационными табличками на месте.