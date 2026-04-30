Президент Лиги шашлыка рассказал о рисках покупки мяса в маринаде в магазинах

Можно ли покупать мясо в маринаде в магазинах? Только осторожно, считают в Лиге шашлыка.

Майские выходные не за горами. Многие соберутся на природу вместе с семьей, тем более на праздниках в Петербурге потеплеет аж до +23 градусов по Цельсию. Президент Лиги шашлыка Валерий Мальцев в интервью URA.RU предупредил петербуржцев о рисках покупки мяса в маринаде в магазинах. По словам эксперта, лучше всего сделать все самим – это и безопаснее, и можно приятно провести время в кругу близких.

- Стоимость мяса в маринаде в магазинах обычно ниже, чем мяса в отдельности. Все эти «ведерные шашлыки» - как правило, состоят из некачественного сырья. Это мясо, возможно, от старых животных, либо там отрубы из разных частей. Его маскируют под различными маринадами. Я не рекомендую покупать такой продукт. Неизвестно, где режут это мясо, как его маринуют, герметично ли все это и нет ли там опасных бактерий, - говорит Валерий Мальцев.

Эксперт уточняет, что определить подозрительный маринад и мясо можно по мутному цвету, а также большому количеству ошметков. Естественно, нужно не забывать смотреть на срок приготовления полуфабриката.